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ألمانيا.. إضراب المطارات يؤثر على 300 ألف مسافر

شخصان أمام لوحة الجدول الزمني أثناء إضراب في مطار فرانكفورت
17 فبراير 2023 13:16

من المنتظر أن يؤثر إضراب لأربع وعشرين ساعة في سبعة مطارات ألمانية اليوم الجمعة على ما يقرب من 300 ألف مسافر مع إصرار العاملين التابعين لاتحادات على مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال متحدث باسم المطار في هامبورج "الصالات فارغة هذا الصباح"، مضيفا أن عددا قليلا جدا من الركاب البالغ عددهم 32 ألفا كانوا في المطار.

وتأثر نحو 295 ألف مسافر بإلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية في مطارات بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وميونيخ وشتوتجارت، وفقا لاتحاد إيه.دي.في للمطارات

وقال رالف بيسيل من اتحاد إيه.دي.في لإذاعة البث البافاري "عندما ننظر إلى صالات المطار هذا الصباح، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا".

ويتزامن الإضراب مع مؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين.

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المصدر: رويترز
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