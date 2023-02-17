السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق يرسل 3 طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب

العراق يرسل 3 طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب
17 فبراير 2023 12:50

 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إرسال ثلاث طائرات إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ثلاث طائرات إغاثية تنطلق اليوم إلى غازي عنتاب"، لافتا الى أن "دبلوماسية الاستجابة الوطنية تواصل جهدها لتقديم أعلى مستويات الدعم للجارتين تركيا وسوريا".

وأشار الصحاف إلى أن "الجانب التركي أبلغ وزارة الخارجية العراقية بمذكرة رسمية، أن عدد الجرحى من أبناء الجالية العراقية إثر الزلزال الذين تم نقلهم الى مستشفيات مختلفة في تركيا بلغ 22 شخصا.

أخبار ذات صلة
انتشال طفل واثنين آخرين بعد مرور 296 ساعة على زلزال تركيا
العثور على جثة أتسو تحت الأنقاض

يشار إلى أن الزلازل التي ضربت منطقة الحدودية التركية السورية في السادس من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل قرابة 42 ألف شخص ، بحسب الإحصائيات التي صدرت أمس الخميس . 

المصدر: د ب أ
العراق
تركيا
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي
الرياضي
دي ماريا يستنكر الوضع «المعكوس» لميسي
اليوم 15:58
جثمان أتسو إلى غانا
الرياضي
جثمان أتسو إلى غانا
اليوم 15:53
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©