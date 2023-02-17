ارتفاع حصيلة الضحايا.. وجهود الإغاثة تتكثف في أعقاب الزلزال المدمر
فتيات صغيرات يتلقين صندوقًا من المساعدات الإنسانية، في مخيم مؤقت بمحافظة حلب
17 فبراير 2023 13:22
تكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة ملايين المشردين، الذين ينام الكثير منهم في الخيام أو المساجد أو المدارس أو السيارات، بعد 11 يوماً من الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 44 ألف قتيل، الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.
وأفادت أنباء بانتشال ناجيتين من تحت الأنقاض في تركيا أمس الخميس، لكن عمليات الإنقاذ هذه أصبحت نادرة بشكل متزايد.
وذكرت محطة تي.آر.تي خبر أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما انتشلت من بين أنقاض مجمع سكني منهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ظلام الليل يوم السادس من فبراير.
وأظهرت لقطات المنقذين وهم يحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف مع تغطيتها بينما أمسك أحد عمال الطوارئ بمستلزمات إمدادها بمحلول وريدي.
وبعد ذلك بعشر ساعات، تم إنقاذ امرأة تدعى نسليهان كيليتش.
وأودى الزلزال بحياة ما لا يقل عن 38044 شخصا في جنوب تركيا، بينما أبلغت السلطات في سوريا المجاورة عن مقتل 5800.
وناشدت الأمم المتحدة أمس الخميس العالم جمع أكثر من مليار دولار لدعم عملية الإغاثة في تركيا، وذلك بعد يومين من إطلاق نداء لجمع 400 مليون دولار للسوريين.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في أول كلمة له ينقلها التلفزيون منذ وقوع الزلزال إن مواجهة الكارثة تتطلب موارد تتجاوز إمكانيات الحكومة.
ولم تذكر تركيا ولا سوريا عدد الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة الذي زار تركيا الأسبوع الماضي إن المواطنين "يعانون حزنا لا يوصف"، مضيفا أنه "يجب أن نقف معهم في أحلك أوقاتهم ونضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه".
وتقول الحكومة السورية إن عدد القتلى بلغ 1414. وأشارت تقارير إلى أن أكثر من أربعة آلاف شخص لقوا حتفهم في الشمال الغربي.