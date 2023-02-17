السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يحث النجوم في مهرجان برلين على دعم أوكرانيا

زيلينسكي يخاطب الجمهور على شاشة تلفزيون خلال حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي
17 فبراير 2023 08:24

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صناع السينما على دعم لأوكرانيا. واستحضر زيلينسكي ذكريات تجربته الخاصة كممثل، وحث زملائه على "تحطيم الجدار الرابع" من خلال مخاطبة جماهيرهم مباشرة.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو ـ والذي سُردت أحداث مر بها في الأيام الأولى للأزمة قبل عام في فيلم وثائقي للمخرج والممثل شون بن بعنوان "قوة عظمى" الذي يُعرض في المهرجان  اليوم الجمعة - إن بمقدور الفن أن يختار اتخاذ موقف أو أن يظل محايدا.

ومن بين الحضور رفيعي المستوى المخرج ستيفن سبيلبرج والمغني بونو والممثلتان فان بينغ بينغ وآن هاثاوي، التي كانت واحدة من بين كثيرين حاولوا حبس دموعهم لدى سماع كلمة زيلينسكي.
وأشادت هاثاوي بزيلينسكي بوصفه "بطل عصرنا".

ويتنافس في المهرجان في نسخته الثالثة والسبعين 19 فيلما من كل أنحاء العالم من المكسيك غربا إلى أستراليا شرقا للفوز بجائزة الدب الذهبي التي تمنحها لجنة تحكيم تترأسها هذا العام الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت.ويركز المنظمون هذا العام على الأزمة في أوكرانيا إضافة إلى غيرها من القضايا.

أخبار ذات صلة
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
أميركا تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
المصدر: رويترز
مهرجان برلين السينمائي
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
جثمان أتسو إلى غانا
الرياضي
جثمان أتسو إلى غانا
اليوم 15:53
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©