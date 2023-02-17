زيلينسكي يحث النجوم في مهرجان برلين على دعم أوكرانيا
زيلينسكي يخاطب الجمهور على شاشة تلفزيون خلال حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي
17 فبراير 2023 08:24
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صناع السينما على دعم لأوكرانيا. واستحضر زيلينسكي ذكريات تجربته الخاصة كممثل، وحث زملائه على "تحطيم الجدار الرابع" من خلال مخاطبة جماهيرهم مباشرة.
وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو ـ والذي سُردت أحداث مر بها في الأيام الأولى للأزمة قبل عام في فيلم وثائقي للمخرج والممثل شون بن بعنوان "قوة عظمى" الذي يُعرض في المهرجان اليوم الجمعة - إن بمقدور الفن أن يختار اتخاذ موقف أو أن يظل محايدا.
ومن بين الحضور رفيعي المستوى المخرج ستيفن سبيلبرج والمغني بونو والممثلتان فان بينغ بينغ وآن هاثاوي، التي كانت واحدة من بين كثيرين حاولوا حبس دموعهم لدى سماع كلمة زيلينسكي. وأشادت هاثاوي بزيلينسكي بوصفه "بطل عصرنا".
ويتنافس في المهرجان في نسخته الثالثة والسبعين 19 فيلما من كل أنحاء العالم من المكسيك غربا إلى أستراليا شرقا للفوز بجائزة الدب الذهبي التي تمنحها لجنة تحكيم تترأسها هذا العام الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت.ويركز المنظمون هذا العام على الأزمة في أوكرانيا إضافة إلى غيرها من القضايا.