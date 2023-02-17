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الصين تكشف تفاصيل "انتصارها الساحق" على كوفيد

طاقم طبي يرتدي يجمع مسحات من أشخاص سافروا مؤخرًا إلى بكين
17 فبراير 2023 08:08

أعلن مسؤولون كبار في الصين تحقيق "انتصار ساحق" على كوفيد-19، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع أمس الخميس "مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ نوفمبر 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا".

وأضافت "تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.

كانت الصين قد تخلت في ديسمبر عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو ثلاث سنوات في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة.

وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار كوفيد-19 بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

 

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المصدر: رويترز
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الصين
كوفيد 19
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