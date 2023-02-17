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ضربات صاروخية تستهدف أنحاء متفرقة من أوكرانيا

دبابة مدمرة على طريق بمنطقة خيرسون ، جنوب أوكرانيا
17 فبراير 2023 07:57

أطلقت القوات الروسية على أوكرانيا خلال الليل 36 صاروخاً، من بينها صواريخ كروز. وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عبر قناته الإخبارية على منصة تلجرام  "لسوء الحظ هناك ضربات في الشمال والغرب وفي منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد".

واوضح أن القوات الروسية بدأت بشكل متزايد في استخدام صواريخ وهمية لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية المتطورة.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني إنه تم اعتراض نحو 16 صاروخا. وبحسب السلطات، قتلت امرأة تبلغ من العمر 79 عاما في بافلوهراد بمنطقة دنيبروبتروفسك نتيجة قصف صاروخي. كما أصيب ثمانية أشخاص. وتم تسجيل تعرض خمسين منزلا ومنشأة صناعية واحدة لأضرار.

وأصابت ثلاثة صواريخ ما وصف بأنه منشأة بنية تحتية في منطقة لفيف بغربي أوكرانيا. ووردت أنباء عن استهداف مناطق أخرى بالقرب من كريمنشوك وكروبيفنيتسكي في منطقتي بولتافا وكيروفوهراد بوسط أوكرانيا.

وأعرب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف عن مخاوفه من زيادة الهجمات في الأسبوع المقبل.

من جانب آخر قامت روسيا وأوكرانيا بتبادل للأسرى، حيث تبادل الطرفان هذه المرة 101 رجل من كل جانب.

وكانت وزارة الدفاع في موسكو قد أبلغت في وقت سابق عن إطلاق سراح 101 روسي. تم نقلهم إلى موسكو بالطائرة.

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المصدر: د ب أ
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