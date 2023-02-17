السبت 18 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ

سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
17 فبراير 2023 07:30

يجتمع كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في ميونيخ اليوم الجمعة لاستعراض المشهد الأمني الأوروبي، فيما تحتل الأزمة الأوكرانية صدارة المشهد.

وسيكون المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس من بين العديد من كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع عالمي سنوي كبير يركز على الدفاع والدبلوماسية.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي مسؤولون أوكرانيون كبار كلمة بالمؤتمر، الذي يبدأ اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد في فندق بايريشر هوف الفاخر في المدينة الواقعة بجنوب ألمانيا.

وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من  بداية الأزمة الأوكرانية.

كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى لأزمة أوكرانيا، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.

كان المؤتمر في بعض الأحيان بمثابة مقياس للعلاقات بين روسيا والغرب، وعلى الأخص في عام 2007 عندما هاجم بوتين الولايات المتحدة في كلمة أدلى بها.
ولكن هذا العام، سيكون غياب القادة الروس ملحوظا.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وفد أميركي بحجم غير مسبوق يضم إلى جانب هاريس وزير الخارجية أنتوني بلينكن وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
كما سيتناول المؤتمر قضايا دولية كبيرة أخرى، خاصة العلاقات بين الغرب والصين.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي المؤتمر، ويفكر بلينكن في لقائه على الهامش في أول محادثات مباشرة بينهما بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد صيني وأجسام طائرة أخرى.

أخبار ذات صلة
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
أميركا تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
مؤتمر ميونيخ للأمن
المانيا
آخر الأخبار
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
دنيا
"بشرى صحية" لمن أصيبوا بفيروس كورونا
اليوم 09:26
جثمان أتسو إلى غانا
الرياضي
جثمان أتسو إلى غانا
اليوم 15:53
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
دنيا
«إرثي».. حضور دولي يعزِّز حوار الحضارات
اليوم 15:51
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
80 متسابقاً في «استعراض كايت سيرف»
اليوم 15:49
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تدعو إلى تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©