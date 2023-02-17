الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ

سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
17 فبراير 2023 07:30
يجتمع كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في ميونيخ اليوم الجمعة لاستعراض المشهد الأمني الأوروبي، فيما تحتل الأزمة الأوكرانية صدارة المشهد.
وسيكون المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس من بين العديد من كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع عالمي سنوي كبير يركز على الدفاع والدبلوماسية.
ومن المتوقع أيضا أن يلقي مسؤولون أوكرانيون كبار كلمة بالمؤتمر، الذي يبدأ اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد في فندق بايريشر هوف الفاخر في المدينة الواقعة بجنوب ألمانيا.
وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من بداية الأزمة الأوكرانية.
كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى لأزمة أوكرانيا، على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية.
كان المؤتمر في بعض الأحيان بمثابة مقياس للعلاقات بين روسيا والغرب، وعلى الأخص في عام 2007 عندما هاجم بوتين الولايات المتحدة في كلمة أدلى بها. ولكن هذا العام، سيكون غياب القادة الروس ملحوظا.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وفد أميركي بحجم غير مسبوق يضم إلى جانب هاريس وزير الخارجية أنتوني بلينكن وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. كما سيتناول المؤتمر قضايا دولية كبيرة أخرى، خاصة العلاقات بين الغرب والصين.
ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي المؤتمر، ويفكر بلينكن في لقائه على الهامش في أول محادثات مباشرة بينهما بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد صيني وأجسام طائرة أخرى.