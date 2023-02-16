زلزال جديد يهز تركيا

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات على مقياس ريختر ولاية هطاي جنوبي تركيا مساء الخميس. وذكر بيان، صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن الزلزال مركزه البحر الأبيض المتوسط وقع قبالة سواحل منطقة "آرسوز"في ولاية هطاي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأضاف أن مركز الزلزال يبعد 6 كيلومترات عن "آرسوز"، وبعمق 9,26 كيلومترات. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال رحمي دوغان، والي هطاي إنهم لم يتلقوا أي بلاغات سلبية عن وقوع أضرار في المباني. وأضاف أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح الميداني في المنطقة. كان زلزالان قد ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية يوم الاثنين 06 فبراير الجاري وخلفا قرابة 42 ألف قتيل ودمارا شديدا.