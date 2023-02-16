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التزام أوروبي بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن

التزام أوروبي بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن
17 فبراير 2023 01:59

بروكسل (الاتحاد)

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أكدت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين، أمس، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من خلال حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية، والإنمائية الأكثر استدامة.
وشددت المسؤولة الأوروبية على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز الإصلاحات المؤسسية، والاقتصادية الشاملة في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، المفوضة جوتا أوربيلينين، في اليوم الأخير من زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي بمملكة بلجيكا.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع المحلية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات «الحوثية» الإرهابية إلى التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.
كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في أعقاب الهجمات الإرهابية «الحوثية» على المنشآت النفطية، وإمدادات الطاقة العالمية، والدور الأخوي المشرف لدول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية.
وأشاد العليمي بالموقف الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية في البلاد، معرباً عن أمله بشراكة ودعم أوروبي أوسع في مختلف المجالات.

الاتحاد الأوروبي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
رشاد العليمي
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