اتصالات مصرية للإفراج عن 6 أقباط مختطفين في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

تجري السلطات المصرية اتصالات مكثفة مع مجلس النواب الليبي ورئاسة المجلس الرئاسي لبحث قضية اختطاف 6 مصريين أقباط بواسطة ميليشيا مسلحة في مدينة صبراتة غربي البلاد، والتشاور حول سبل التعاون بين الجانبين لتحرير العمال المصريين المحتجزين منذ أيام لدى الميليشيا المسلحة، حسبما أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن القاهرة ترفض التفاوض أو التواصل مع أي ميلشيا مسلحة داخل ليبيا، لعدم اعترافها بهذه الميليشيات غير النظامية، مؤكداً أن الاتصالات تجري من السلطة التنفيذية ومجلس النواب الليبي لبحث قضية العمال المصريين، لافتاً إلى أن الجانب المصري يسعى للحفاظ على حياة المختطفين ونقلهم إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسؤول أن «سمساراً» حصل على مبالغ مالية من العمال المختطفين نظير تسفيرهم إلى ليبيا، مؤكداً أن العمال بمجرد وصولهم إلى بنغازي استقلوا سيارة باتجاه المنطقة الغربية حيث جرى اختطافهم قرب بوابة تفتيش بالقرب من مدينة صبراتة.

إلى ذلك، أحال مجلس النواب الليبي، الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان مقتضب. وحصلت «الاتحاد» على نسخة كاملة لمشروع التعديل، والذي جاء في 32 مادة أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واختصاصاتهما، ومواد تتطرق لآلية تشكيل السلطة التنفيذية والمهام الموكلة إلى مجلس الوزراء وشروط تعيين أعضاء الحكومة، إضافة إلى اختصاصات رئيس الدولة الليبية المنتخب على أن يحدد القانون كيفية ضوابط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الأعلى للدولة في غضون الأسبوعين المقبلين على التعديل.