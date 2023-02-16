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مقتل وإصابة 11 من الجيش العراقي باشتباك مع إرهابيين

جندي عراقي أثناء نوبة حراسة وسط بغداد (أ ف ب)
17 فبراير 2023 01:59

بغداد (الاتحاد) 

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قُتل 4 من قوات الجيش العراقي، أمس، وأصيب 7 آخرون بجروح خلال اشتباك بينهم ومجموعة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة زراعية تقع شمال العاصمة بغداد، بحسب السلطات الأمنية.
ووقع الاشتباك في منطقة الطارمية، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 30 كلم إلى شمال بغداد، حيث لا تزال تنشط خلايا لتنظيم «داعش».
وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية، قامت قوة من الجيش «بمداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية» في منطقة الطارمية، قتل إثرها «ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً».
وأسفرت العملية، وفق البيان، «عن مقتل اثنين من الضباط ومقاتلين اثنين، على إثر انفجار الحزام الناسف».
وأوضح البيان أن العملية تأتي في إطار العمليات الاستباقية الخاصة، وجاءت «استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة». وأكّد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، تلك الحصيلة، مضيفاً أن العملية أسفرت أيضاً عن «سبعة جرحى من الجيش العراقي».
وسيطر تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي.
وفي حين أعلن العراق «الانتصار» على تنظيم «داعش» في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، ويشنون هجمات متفرقة. وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو عمليات دهم برية.
ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق «تشكّل منطقة ضعف رئيسية» يستغلها التنظيم، الذي له «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون»، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في يوليو 2022.

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