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مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي

مجلس الأمن
17 فبراير 2023 01:59

نيويورك (وكالات) 

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وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف «الفوري للأنشطة الاستيطانية» الإسرائيلية، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومشروع القرار «يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
كما يدعو إسرائيل إلى «الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.
وفي ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).

الاستيطان الإسرائيلي
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