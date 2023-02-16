أرمينيا تسلم أذربيجان مقترحاتها بشأن معاهدة السلام

يريفان (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أمس، أن يريفان قدمت مقترحات جديدة إلى باكو بشأن معاهدة سلام مع أذربيجان، من شأنها توفير آليات مراقبة من الجانبين للحيلولة من دون وقوع أي خروقات للسلام، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من الخلاف والصراع.

وقال باشينيان في اجتماع حكومي: إن «أرمينيا أكملت المرحلة التالية من العمل على معاهدة سلام وإقامة علاقات مع أذربيجان، وقدمت مقترحاتها إلى الجانب الأذربيجاني، ينبغي فهم ذلك على أنه مسودة وثيقة متكاملة مع مقترحات الجانب الأرمني».

وأضاف باشينيان أن المقترحات تم تقديمها أيضاً إلى الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

يذكر أن مجموعة من الأذربيجانيين أغلقت ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا منذ 12 ديسمبر الماضي، واعتبرت أرمينيا هذه الخطوة «عملاً استفزازياً متعمداً»، فيما ترفض أذربيجان الاتهامات الأرمنية وتقول إن «أنشطة المحتجين في ممر لاتشين لا تعرقل حركة المرور».

ودعا عدد من الوسطاء الدوليين، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة إلى فتح ممر لاتشين ونقل المساعدات الإنسانية من دون أي عائق.