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تعطل مطارات ألمانية بفعل «قرصنة» محتملة

نقاط مرور مغلقة في مطار فرانكفورت (رويترز)
17 فبراير 2023 01:59

برلين (وكالات) 

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تعطل المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية

تعطلت المواقع الإلكترونية لثلاثة مطارات ألمانية على الأقل أمس، بعد يوم من عطل كبير في شبكات المعلومات في شركة لوفتهانزا ترتب عليه تعطل آلاف المسافرين في مطار فرانكفورت، فيما قررت إدارة مطار ميونيخ إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، اليوم، بسبب إضراب طاقمي الأرض والأمن، وذلك عشية استضافة ألمانيا لـ«مؤتمر ميونيخ للأمن».
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لا يمكن الوصول إلى الصفحات الرئيسة لمطارات دوسلدورف ودورتموند ونورمبرج  في غرب البلاد، مرجحة أن يكون ذلك ناجماً عن عمليات قرصنة.  
وعلى الرغم من إلغاء الرحلات الجوية بسبب العطل، إلا أن هناك رحلات استثنائية مثل «الرحلات الإنسانية، والرحلات الطبية»، والطائرات التي تنقل المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، ويهدف المؤتمر الذي ينطلق بداية من اليوم حتى 19 فبراير 2023، إلى المساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية.
ويعد «ميونيخ للأمن» الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، ومن المتوقع مشاركة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 45 رئيس دولة ورئيس حكومة، ووزراء من مختلف الإدارات.
وقال متحدث باسم مطار دورتموند: «نعمل لإصلاح العطل»، مضيفاً أن من غير المرجح أن يكون العطل بسبب حمل زائد اعتيادي، وتابع «يوجد سبب وجيه للشك في أن هذه هجمة قرصنة».
وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة شبيجل بأن المشكلات ربما تسبب فيها هجوم لحجب الخدمة، حيث تُرسل كميات هائلة من بيانات الإنترنت الموجهة إلى الخوادم المستهدفة في حملة بسيطة نسبياً ممن يسمون أنفسهم «نشطاء اختراق» لتعطيل المواقع.

مطارات ألمانية
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لوفتهانزا
مطار ميونيخ
مطار فرانكفورت
مؤتمر ميونخ للأمن
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