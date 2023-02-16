باكستان.. مصرع وإصابة 9 بانفجار في قطار

إسلام أباد (وكالات)

أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديدية، أمس، أن انفجاراً قوياً داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد. وقال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، مضيفاً أن عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار، بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها. وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، إن انفجاراً وقع في قطار ركاب سريع، وإن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل، مضيفاً أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.