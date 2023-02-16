الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان.. مصرع وإصابة 9 بانفجار في قطار

باكستان.. مصرع وإصابة 9 بانفجار في قطار
17 فبراير 2023 01:59

إسلام أباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
باكستان.. مقتل 7 إرهابيين خلال اشتباكات مع الأمن
وزير التخطيط الباكستاني: القمة العالمية للحكومات فرصة للتعاون الدولي

أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديدية، أمس، أن انفجاراً قوياً داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد. وقال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، مضيفاً أن عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار، بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها. وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، إن انفجاراً وقع في قطار ركاب سريع، وإن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل، مضيفاً أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.

باكستان
الشرطة الباكستانية
إقليم البنجاب
آخر الأخبار
الممثل الأميركي بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©