«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات

الاتحاد، وكالات (أنقرة)

نجحت حملة تبرعات تحمل اسم «تركيا قلب واحد»، في جمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون سبع ساعات لصالح المتضررين من الزلزال، حسبما أفادت تقارير إعلامية رسمية، أمس.

وبثت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، أمس الأول، حملة مشتركة، شارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة. ولاقت الحملة، التي بثتها قنوات وإذاعات في تركيا ودول مجاورة، دعماً واسعاً من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين.

وعلى مدار سبع ساعات من البث المباشر، تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليونا ًو528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليار دولار).

وفي اتصال هاتفي، أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، دعم الحملة بمليون يورو، معرباً عن خالص تعازيه لتركيا حكومة وشعباً. وأضاف: «مستعدون لتسخير ما لدينا من إمكانات لدعم الشعب التركي، وأعلن نيابة عن الشعب الألباني، التبرع بمليون يورو لمتضرري الزلزال». وفي مداخلة هاتفية، أثناء انطلاق الحملة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، في موقع كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج. وأضاف: «اعتباراً من بداية مارس المقبل، سنضع حجر الأساس لـ30 ألف وحدة سكنية، وبذلك سنكون قد بدأنا إعادة إعمار المناطق المهدمة».

يأتي ذلك، فيما انتشل منقذون فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، أمس، بعد أكثر من عشرة أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وأودى بحياة أكثر من 42 ألفاً في تركيا وسوريا، بينما تنتظر الأسر لمعرفة مصير ذويهم المفقودين.

وذكرت محطة «تي آر تي خبر» أن فتاة في السابعة عشرة من العمر أنقذت في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ووقع في جنح الليل في السادس من فبراير.

وأظهرت لقطات المنقذين وهم يحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف. وقالت السلطات إن عدد من قتلوا في أسوأ زلزال يضرب تركيا في تاريخها الحديث ارتفع إلى 36187. وفي سوريا، التي أضاف الزلزال فيها للأزمة الإنسانية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من 11 عاماً، بلغ عدد القتلى المسجل حتى الآن 5800 وهو عدد لم يتغير تغيراً يذكر في الأيام الماضية.

وعلى الرغم من العثور على عدد من الناجين في تركيا أمس الأول، إلا أن تقارير عمليات الإنقاذ المماثلة باتت متباعدة. ولم تعلن السلطات في تركيا وسوريا عدد من لا يزالون في عداد المفقودين.

ويحتاج ملايين الناس لمساعدات إنسانية بعد أن أصبحوا من دون مأوى في برد الشتاء القارس.

وفي كهرمان مرعش في تركيا، عُلقت صورة لولدين مفقودين على شجرة قرب بناية سكنية كانا يعيشان فيها.

وقال بايرام نجار أحد الناجين من الزلزال «والديهما توفيا»، وهو يقف منتظراً مع سكان آخرين يضعون كمامات، بينما يرفع حفار كومة ضخمة من الخرسانة المحطمة والقضبان الحديدية الملتوية وراء الشجرة.

وقال إن جثماني الوالدين تحت الأنقاض، وأضاف: «كان الوالد يدعى أتيلا ولم نعثر على جثمانه بعد، ونأمل في أن نعثر على الوالدين بعد أن يزيل الحفارون تلك الأنقاض».

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، إن أكثر من 4300 هزة تابعة ضربت المنطقة المنكوبة منذ الزلزال.

وفي هذه الأثناء، قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه حتى، يوم أمس، مرت 119 شاحنة تابعة للأمم المتحدة عبر معبري باب الهوى وباب السلام منذ الزلزال لمساعدة المتضررين من الزلزال في شمال شرق سوريا. وتشمل المساعدات غذاء وأدوية أساسية وخياماً ومواد إعاشة أخرى واختبارات لفحص الكوليرا الذي لا يزال يتفشى بالمنطقة