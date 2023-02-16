الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال جديد يضرب سوريا

زلزال
17 فبراير 2023 00:55

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، مساء اليوم، أن هزة ارتدادية بقوة 5,4 درجة ضربت شمال غرب مدينة إدلب عند الساعة 21:47 مساء اليوم الخميس.

وأضاف المركز أن مركز الهزة يبعد عن المدينة 61 كيلومتراً وبعمق 18,8 كيلومتراً.

وتعرضت سوريا وتركيا المجاورة، يوم السادس من فبراير الجاري، لزلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر. وأسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص، وتدمير آلاف المنازل.

أخبار ذات صلة
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
زلزال
سوريا
آخر الأخبار
الممثل الأميركي بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©