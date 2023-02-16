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الرئيس التونسي يدعو إلى إسقاط الديون عن بلاده

الرئيس التونسي سعيد يستقبل رئيس الوزراء
17 فبراير 2023 00:40

طالب الرئيس قيس سعيد، الخميس، الدول الغربية بإسقاط الديون المستحقة على تونس «إذا كانوا يريدون فعلا أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي».

وقال سعيد، في كلمة خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن «لا يعرفون حقيقة الأوضاع» و«سيادتنا فوق كل اعتبار».

وتابع الرئيس سعيد «لسنا تحت الاستعمار أو الحماية أو الانتداب. نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيداً ما نقوم به في ظل احترام للقانون».

وقال، موجهاً كلامه للغرب «إذا كانوا يريدون تقديم العون فليعيدوا إلينا أموالنا المنهوبة وإذا كانوا يريدون بالفعل أن يقفوا إلى جانب الشعب التونسي، ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام».

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المصدر: د ب أ
قيس سعيد
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