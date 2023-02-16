إسرائيل تعد أوكرانيا بمزيد من المساعدات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في أول زيارة رسمية إسرائيلية إلى كييف منذ الأزمة الحالية، إن بلاده ستوسع مساعداتها الحالية لأوكرانيا، وتساعد في إعادة بناء البلاد.
وكتب كوهين على «تويتر»: قائلاً إن وعده جاء في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال زيلينسكي إنهما ناقشا «تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة»، وأعرب عن امتنانه للمساعدات الإنسانية الإسرائيلية. وأوضح، في منشور على تطبيق «تلغرام»، أنهما ناقشا مشاركة إسرائيل في إعادة الإعمار. ومضى يقول «أوكرانيا بوسعها استغلال خبرة إسرائيل في إزالة الألغام».
وأضاف كوهين في تغريدة «أكدت له أن إسرائيل تدعم بشكل قاطع سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».