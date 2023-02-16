الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يدلي بتصريحات بشأن المنطاد الصيني

الرئيس الأميركي جو بايدن
16 فبراير 2023 23:43

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن المنطاد الصيني الذي رصدته الولايات المتحدة في أجوائها الأسبوع الماضي قبل أن تسقطه.

وقال بايدن "لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد"، مضيفا "أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي (جين بينج) وآمل أن ننهي المسألة".

وأكد "إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأميركي، فأُسقطه"، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس وثلاثة أجسام طائرة أخرى.

وأوضح الرئيس الأميركي "استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها"، موضحاً "سنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأميركية".

أخبار ذات صلة
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
بايدن يستقبل المستشار الألماني في الثالث من مارس
المصدر: آ ف ب
جو بايدن
المنطاد الصيني
آخر الأخبار
الممثل الأميركي بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©