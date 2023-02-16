تايوان تعثر على بقايا منطاد وتكشف هويته

أعلن الجيش التايواني اليوم الخميس، العثور على بقايا جهاز يشتبه بأنه منطاد صيني للأرصاد الجوية، وقرر تعزيز دوريات مراقبة المنشآت العسكرية وسط تهديدات متزايدة من بكين ضد الجزيرة.
وقال الجيش إن "أجساما مجهولة الهوية" شوهدت تتساقط الخميس فوق جزر ماتسو في بحر الصين الشرقي، على بعد حوالى 280 كيلومتراً من تايبيه.
وعثر على بقايا منطاد قطره متر واحد وجهاز يحمل نقشاً بأحرف صينية من الأبجدية المبسطة الشائعة الاستخدام في الصين حيث كتب "تايوان راديو رقم 1، فاكتوري كو، إل تي دي"، و "أداة للأرصاد الجوية"، وفق بيان الجيش.
وقال الجيش إن "تحليلنا الأولي يشير إلى أنّ البقايا تعود إلى جهاز لرصد الطقس"، مضيفًا أنها خُزّنت بهدف التحليل.
وأعلن البيان أن "جميع الوحدات مطالبة بتعزيز الدوريات في المعسكرات" ومراقبة الوضع.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر في مطلع فبراير بتدمير منطاد صيني حلّق فوق الأراضي الأميركية، من ضمنها مواقع عسكرية حساسة.