في أول خطاب بعد الزلزال.. الأسد يشكر «الأشقاء العرب»
بشار الأسد
16 فبراير 2023 23:37
شكر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الدول العربية والصديقة على المساعدات التي قدمتها لبلاده في أعقاب الزلزال المدمّر، وقال إنه كان لها «الأثر الكبير» في تعزيز قدرة السلطات على التصدي للكارثة.
منذ وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الحالي، مودياً بنحو أربعين ألف شخص في البلدين، تلقى الأسد سيلاً من الاتصالات من قادة دول عربيّة وهبطت أكثر من 120 طائرة في مطارات بلده، قرابة نصفها من الإمارات العربية المتحدة.
وقال الأسد في أول خطاب منذ الزلزال، بثّته حسابات الرئاسة والتلفزيون السوري الرسمي "لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة من أشقاء عرب ومن أصدقاء"، وفقا لوكالة الأنباء السورية.
وأضاف "كان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثرُ الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة.. وأخص بالذكر فرق الإنقاذ من مختلف الدول التي شاركت بفعالية، وبقيت تعمل حتى آخر لحظات الأمل بوجود شخص حي تحت الأنقاض، وشاركوا بعمليات الإنقاذ بتفاني وحماس زملائهم من السوريين، وكانوا أخوةً حقيقيين… لهم نوجه باسم كل سوري، تحية وشكراً وامتناناً».
وأشار الأسد إلى أن «حجم تلك الكارثة والمهام المنوطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة» متوقعاً «ألا يقل ما سنواجهه على مدى أشهر وسنوات، من تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية، أهمية عما واجهناه خلال الأيام الأولى» من الزلزال.
وأكّد أن معالجة التحديات «لا يمكن أن تحصل دفعة واحدة بل كأولويات، بحسب توفر الإمكانيات وعلى مراحل زمنية».