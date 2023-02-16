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البرلمان المولدافي يمنح ثقته للحكومة الجديدة الموالية

من جلسة البرلمان المولدافي
16 فبراير 2023 23:02

منح البرلمان في مولدافيا، اليوم الخميس، ثقته للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد الموالي لأوروبا دورين ريشيان، في خضم أزمة طاقة وتوترات مع موسكو.

وأثناء المناقشات التي دارت في البرلمان، عثرت شرطة الحدود في شمال البلاد على حطام صاروخ «جراء هجمات جوية روسية» على أوكرانيا المجاورة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتُعدّ هذه الواقعة الرابعة في الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم 2,6 مليون نسمة، وتعصف بها الأزمات.

وكان صاروخ روسي عبر مجال مولدافيا الأسبوع الماضي.

ويخلف ريشيان، ناتاليا غافريليتا التي قدمت استقالتها صباح الجمعة، بعد عام ونصف عام من توليها منصبها.

وقالت غافريليتا البالغة 45 عاماً لصحافيين «حان وقت المغادرة» متحدثةً عن «نقص الدعم والثقة في البلاد».

وعيّنت مولدافيا الجمعة وزير الداخلية السابق ومستشار الرئيسة المولدافية لشؤون الدفاع دورين ريشيان (48 عامًا) خلفاً لها.

واختار الإبقاء على القسم الأكبر من الفريق الوزاري السابق، وضمنه وزير الخارجية نيكو بوبيسكو ووزير التنمية الاقتصادية دوميترو أليبا.

ومنح البرلمان ثقته للحكومة بأغلبية 62 صوتاً من أصل 101، وامتنع بقية النواب عن التصويت.

ويتعين على الحكومة الجديدة التركيز على تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الرئيسة مايا ساندو بسرعة بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما حصلت البلاد على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد في يونيو 2022.

وعلى كيشيناو أن تواجه تحديات عديدة بينها الأمن والطاقة.

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