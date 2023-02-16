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«الأحمر الدولي» يوجه نداء طارئاً بشأن تركيا وسوريا

منازل مدمرة جراء الزلزال في تركيا
16 فبراير 2023 22:56

رفع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءات الطوارئ من 200 مليون فرنك سويسري(215 مليون دولار) إلى 650 مليون فرنك سويسري بسبب ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في سوريا وتركيا، حسبما ذكر مسؤول بالاتحاد الدولي.

وقال جاجان تشاباجين للصحفيين في مطار بيروت الدولي: "بعد رؤية الدمار في سوريا وجميع التقارير القادمة من تركيا... أود أن أعلن أمامكم أننا سنزيد تمويل الطوارئ إلى 650 مليون فرنك سويسري للدولتين، بواقع 200 مليون فرنك سويسري لسوريا و 450 مليون فرنك سويسري لتركيا".

وذكر تشاباجين، الذي كان في طريقه إلى تركيا بعد زيارة سوريا، أن الخطة في البداية توقعت جمع 80 مليون فرنك سويسري لسوريا، لكن هذا الرقم تم رفعه إلى 200  مليون.

وأضاف: "أعتقد أن ما رأيته في حلب، التي زرتها بشكل أساسي، هو حقا أزمة بعد أزمة".

وأضاف أن هذه الأزمة ستستمر لما بعد الأشهر المقبلة وسيشعر السكان بأثرها على مدار فترة أطول، لذا من الضروري أن نعد خططا تضع في الاعتبار الشهور الـ 24 المقبلة.

وتابع قائلا: "يتعين أن نؤكد (وصول) إغاثة سريعة... ونحن ملتزمون بهذا". يشار إلى أن الزلزالين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية أسفرا عن مقتل قرابة 42 ألف شخص ودمار شديد.

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