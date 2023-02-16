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رئيسة وزراء إيطاليا تغيب عن «مؤتمر ميونخ» بسبب المرض

جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية
16 فبراير 2023 22:41

أعلن مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ألغت مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن بسبب إصابتها بالإنفلونزا.

وأضاف المقر أن رئيسة الوزراء ألغت كل المواعيد الأخرى في هذا الأسبوع.

تولت ميلوني اليمينية رئاسة الحكومة الإيطالية في أكتوبر الماضي. وكانت من بين 40 رئيس دولة ورئيس حكومة وجهت لهم دعوات للمشاركة في أهم ملتقى للساسة وخبراء الأمن في العالم لبحث السياسة الأمنية. تنظم فعاليات المؤتمر من 17 حتى 19 فبراير الجاري. وستركز النسخة الحالية من المؤتمر على الأزمة في أوكرانيا.

وأدلى سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وشريك ميلوني في التحالف الحاكم، مؤخراً بتصريحات حمّل فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولية عن سقوط العديد من القتلى، واقترح أن يوقف الغرب مساعداته المالية والعسكرية لأوكرانيا. في المقابل، أكدت ميلوني دعمها لأوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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