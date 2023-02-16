تناقص البحث عن ناجين بعد 10 أيام من زلزال تركيا

أخرج منقذون فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، اليوم الخميس، بعد أكثر من عشرة أيام على الزلزال المدمر، لكن عمليات الإنقاذ هذه أصبحت نادرة بسبب تلاشي الأمل في العثور على مزيد من الناجين بين الركام. وقالت محطة "تي.آر.تي خبر" التلفزيونية التركية إن فتاة في السابعة عشرة من العمر أنقذت في إقليم "كهرمان مرعش" في جنوب شرق تركيا بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ووقع في جنح الليل في السادس من فبراير الجاري. وأظهرت لقطات المنقذين وهم يحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف. وقالت السلطات إن عدد من قتلوا، في أسوأ زلزال يضرب تركيا في تاريخها الحديث، ارتفع إلى 36187 على الأقل. وفي سوريا، بلغ عدد القتلى المسجل حتى الآن 5800. وتكثف وكالات الإغاثة الدولية جهودها لمساعدة الملايين الذين تركوا بلا مأوى، وكثير منهم ينامون في الخيام أو المساجد أو المدارس أو في سياراتهم الخاصة. وناشدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، العالم جمع أكثر من مليار دولار أميركي لمساعدة عملية الإغاثة التركية. جاء ذلك بعد يومين فقط من مناشدتها لجمع 400 مليون دولار للسوريين. وعلى الرغم من العثور على عدد من الناجين في تركيا، أمس الأربعاء، إلا أن تقارير عمليات الإنقاذ المماثلة باتت متباعدة. ولم تعلن السلطات في تركيا وسوريا عدد من لا يزالون في عداد المفقودين.