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وزير خارجية إسرائيل يزور أوكرانيا

إيلي كوهين (يسار الصورة) في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية أوكرانيا
16 فبراير 2023 21:14

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى كييف، اليوم الخميس، في زيارة تضامنية هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الحالية.

وقال كوهين، بعد لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إن إسرائيل ستقدم وتشارك في تمويل يصل إلى 200 مليون دولار أميركي من أجل الصحة ومشروعات البنية التحتية في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده ترغب في مساعدة أوكرانيا على تطوير نظام إنذار مبكر.

وقال كوهين "وصلت اليوم في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى كييف" منذ هذه الأزمة، مضيفا "وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني، وإلى جانب أوكرانيا العام الماضي".

ولم يعلق على احتمال إرسال أسلحة، وهو ما تدعو أوكرانيا إليه منذ وقت طويل.

وشكر كوليبا إسرائيل، عبر موقع تويتر، على دعمها لأوكرانيا. وزار كوهين النصب الهولوكوست التذكاري "بابي يار" الذي يقع في إحدى ضواحي العاصمة كييف حيث قتل نحو 33 ألف شخص ودفنوا على يد القوات الألمانية في 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، ووضع إكليلا من الزهور هناك.

وتعهد كوهين بأن إسرائيل سوف تواصل إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا. ولكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها لن ترسل أسلحة.

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