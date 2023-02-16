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مقتل 5 إرهابيين بضربة أميركية في الصومال

آثار قصف أميركي في الصومال (أرشيفية)
16 فبراير 2023 21:10

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي نفّذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة الشباب الإرهابية.

وأفادت "أفريكوم" في بيان أن "ضربة الدفاع الذاتي الجماعية" تمّت قرب باكادوين الأربعاء بناء على طلب الحكومة الصومالية.

وأضافت أن "التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب الإرهابيين".

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