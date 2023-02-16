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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإفراج عن عشرات الأسرى

جنود أوكرانيون على متن دبابة
16 فبراير 2023 21:02

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أعادت، اليوم الخميس، 101 من الأسرى الروس بعد محادثات.

وأضافت الوزارة أن "طائرات النقل الجوي، التابعة للقوات الجوية الروسية، ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

بدوره، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 100 جندي ومدنيا واحدا قد أعيدوا إلى أوكرانيا.

وأوضح يرماك، على موقع "تلغرام"، أن الجميع تقريبا كانوا يدافعون عن مدينة ماريوبول الجنوبية قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر، قال زيلينسكي إنه منذ اندلاع الأزمة الحالية في فبراير الماضي، استطاعت أوكرانيا إطلاق سراح 1762 رجلا وامرأة من روسيا.

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المصدر: وكالات
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