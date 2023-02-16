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أميركا مستعدة للدفاع عن دول البلطيق

أوستن يجري محادثات مع رئيسة وزراء استونيا
16 فبراير 2023 20:54

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا إذا لزم الأمر.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في العاصمة الاستوينة تالين، بعد محادثات مع زعماء البلاد "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاما لا يتزعزع بحرية وسيادة حلفائنا في البلطيق".

وأضاف "نقف متحدين معكم للردع والدفاع ضد أي تهديد لأمننا المشترك".

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المصدر: رويترز
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