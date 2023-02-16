نداء لجمع مليار دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار أميركي لتركيا التي تعرضت في السادس من فبراير لزلزال خلف أربعين ألف قتيل على الأقل في هذا البلد وفي سوريا. وقال جوتيريش في بيان إن "التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة الى 5,2 ملايين شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها حكومة" تركيا "التي ضربها زلزال يعد الأعنف منذ قرن". وحض الأمين العام "المجتمع الدولي على التحرك أكثر لتمويل هذا الجهد الحيوي للاستجابة لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا". وأوضح أن "تركيا تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم وقد أظهرت سخاء هائلا مع جارتها سوريا منذ سنوات". وأضاف جوتيريش "آن الأوان ليدعم العالم الشعب التركي كما فعلت بكل بساطة مع آخرين كانوا بحاجة لمساعدة"، لافتا إلى أن "الحاجات ضخمة والمعاناة كبيرة ولا مجال لهدر الوقت". وانهارت آلاف المباني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر والذي وقع قرابة الساعة 4,00 فجر الاثنين السادس فبراير الجاري في وقت كان السكان نائمين. ومع مرور عشرة أيام على الزلزال، تتضاءل احتمالات العثور على ناجين تحت الأنقاض ما يعني بدء مرحلة إزالة الأنقاض تمهيدا لإعادة الإعمار.