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بريطانيا ترفض ترخيص عقار ضد كورونا

دواء
16 فبراير 2023 19:48

رفض المعهد الوطني الإنجليزي للصحة وجودة الرعاية عقار "ايفوشيلد" المضاد لفيروس كورونا المستجد من شركة "أسترازينيكا".

وبرر المعهد قراره، في مسودة توصية، قال فيها إن من غير المرجح أن يكافح العقار أغلب السلالات المنتشرة من الفيروس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وتمت الموافقة على عقار "ايفوشيلد" في المملكة المتحدة للأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح أو لديهم استجابات مناعية ضعيفة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية إن الدراسات المعملية الأخيرة تشير إلى أن من غير المرجح أن يمنع الإصابة من سلالات كوفيد المنتشرة حالياً.

وقال المعهد "قصور الأدلة السريرية يعني أنه ليس ممكناً إجراء تقييم موثوق فعال من حيث التكلفة"، وأوصى بمزيد من البحث.

وكانت شركة "أسترازينيكا" أول مختبر أدوية طور لقاحا مضادا لكورونا عند بدء الجائحة.

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أسترازينيكا
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