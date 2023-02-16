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مقتل جنود لبنانيين باشتباكات مع تجار مخدرات

وحدات من الجيش اللبناني
16 فبراير 2023 19:15

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من جنوده خلال مشاركتهم في مداهمات لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في شرق البلاد.

وأفاد الجيش في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، "استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا" في منطقة البقاع.

وكان الجيش أعلن، في وقت سابق، تنفيذ وحداته "عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات" في البلدة، لافتاً إلى "تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران".

وغالباً ما ينفذ الجيش مداهمات بحثاً عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاجون.

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