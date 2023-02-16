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بايدن يستقبل المستشار الألماني في الثالث من مارس

بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة بعد هجومي كاليفورنيا
16 فبراير 2023 18:58

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن في الثالث من مارس المقبل لمحادثات تتناول دعم كييف في تصديها للعملية الروسية، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه "في الذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي لأوكرانيا سيناقش الزعيمان جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن على ضفتي الأطلسي".

ويأتي الاجتماع بعد بضعة أيام على الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

ويحيي بايدن الذكرى بزيارة إلى بولندا، جارة أوكرانيا والعضو في حلف شمال الأطلسي، بين 20 و22 من الشهر الحالي.

 

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