الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أورسولا فان دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
16 فبراير 2023 17:59

قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل، اليوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي "على مسار جيد" لفرض عقوبات جديدة على روسيا يوم 24 فبراير الجاري الذي يتزامن مع مرور عام على بدء الأزمة في أوكرانيا.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب الطبيعة السرية للمحادثات بين ممثلي الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأربعاء حول العقوبات الجديدة المقترحة على تدفقات تجارية تقدر قيمتها بما يعادل 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار أميركي).

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على دراية بالمناقشات "الحزمة يتعين أن تكون جاهزة في وقت مناسب ليوم 24 فبراير، إنها على مسار جيد، لا توجد نقاط خلاف كبرى".

وقال آخر إن المحادثات "إيجابية نسبيا بشكل عام" مع العمل على بعض المسائل الفنية التي طرحت للعمل عليها على المستوى التقني في الوقت الراهن قبل اجتماع آخر للسفراء قد يعقد يوم الثلاثاء المقبل حول العقوبات المقترحة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو إلى «سلام عادل» في أوكرانيا
التزام أوروبي بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لليمن
المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
عقوبات
روسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الممثل الأميركي بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©