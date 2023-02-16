الصين تعلن تحقيق إنجاز كبير ضد جائحة كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تحقيق إنجاز كبير في مواجهتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال كبار القادة في الصين إن البلاد حققت "فوزا حاسما" على المرض، حيث انخفضت أعداد الوفيات بصورة كبيرة.
ونقلت وسائل إعلام عن اجتماع خاص باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن أحكام الحزب وسياساته وتعديل ضوابط كوفيد منذ شهر نوفمبر الماضي، كانت "صائبة تماما"، بحسب ما أورده التلفزيون الرسمي في الصين.
وجاء في التقرير أن الصينيين يتفقون مع هذه النتائج. وأفاد التقرير بأن وضع كوفيد-19 في الصين يتحسن، في حين تستمر الجائحة العالمية.
كما دعت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المسؤولين إلى تعزيز مراقبة الموجات المحلية لتفشي المرض، والتعجيل بإعطاء اللقاحات بين كبار السن.