هولندا.. جمع 89 مليون يورو لتركيا وسوريا

تم جمع نحو 89 مليون يورو ( 95 مليون دولار) في هولندا ضمن حملة تبرعات استمرت يوما، تحظى بدعم الشبكات الوطنية.
وانضمت شخصيات شهيرة لجهود الترويج للحملة، وسوف يبقي الحساب مفتوحا لمزيد من التبرعات. وتتبرع الحكومة الهولندية بـ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساعدات طارئة قامت بتقديمها بالفعل.
وسوف يتم إنفاق الأموال على الطعام وأماكن الإيواء والرعاية الطبية لضحايا المنطقة التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا وسوريا.
ويشار إلى أن إقامة حملات التبرع التي تحمل اسم " جيرو 555" يعد تقليدا في هولندا. ويشار إلى أن أكبر مبلغ تم جمعه في يوم واحد كان 208 مليار يورو من أجل ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي حدثت في المحيط الهندي عام 2004 .