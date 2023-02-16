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بعد 10 أيام من «الكارثة».. إنقاذ تركية من تحت الأنقاض

من كهرمان مرعش
16 فبراير 2023 16:41

انتشل منقذون فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، اليوم الخميس، بعد أكثر من عشرة أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة أكثر من 42 ألفا في تركيا وسوريا بينما تنتظر الأسر لمعرفة مصير ذويهم المفقودين.

وذكرت مصادر تركية، أن فتاة في السابعة عشرة من العمر تم إنقاذها في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ووقع في جنح الليل في السادس من فبراير شباط.

وأظهرت لقطات المنقذين وهم يحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف.

وقالت السلطات إن عدد من قتلوا في أسوأ زلزال يضرب تركيا في تاريخها الحديث ارتفع إلى 36187.

وفي سوريا بلغ عدد القتلى المسجل حتى الآن 5800 وهو عدد لم يتغير تغيرا يذكر في الأيام الماضية.

وعلى الرغم من العثور على عدد من الناجين في تركيا أمس الأربعاء إلا أن تقارير عمليات الإنقاذ المماثلة باتت متباعدة.

ولم تعلن السلطات في تركيا وسوريا عدد من لا يزالون في عداد المفقودين.

ويحتاج ملايين الناس لمساعدات إنسانية بعد أن أصبحوا دون مأوى في برد الشتاء القارس.

 

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