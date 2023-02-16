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رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
16 فبراير 2023 15:55

أكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إنه لن يأمر قواته بالقتال إلى جانب روسيا إلا إذا شنت دولة أخرى هجوما على بلاده، وفقا لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء.

وقال لوكاشينكو، الذي نفى مرارا مزاعم كييف والغرب بأن بلاده قد تنجر أكثر إلى الصراع في أوكرانيا إلى جانب موسكو، إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة.

وأضاف لوكاشينكو في مؤتمر صحفي، "أنا مستعد للقتال مع الروس من أراضي روسيا البيضاء في حالة واحدة فقط: إن أتى ولو جندي واحد إلى أراضي روسيا البيضاء لقتل شعبي"، مضيفاً "إن اعتدوا على روسيا البيضاء، فسيكون الرد هو الأعنف، وستتخذ الحرب طبيعة مختلفة تماما".

وأكد لوكاشينكو أن موسكو لم تطلب من بلاده قط أن تحارب في أوكرانيا.

 

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