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وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية

من طاجيكستان
16 فبراير 2023 15:48

أودت انهيارات جليدية بحياة 15 شخصا، على الأقل، في دولة طاجيكستان التي تقع في آسيا الوسطى، بحسب ما ذكرته هيئة الدفاع المدني، اليوم الخميس.

وفي منطقة جورنو باداخشان، شرقي البلاد، على الحدود مع قرغيزستان والصين، لقي 14 شخصا، بينهم أطفال، حتفهم. كما لقي سائق حتفه بعدما طمرة الثلوج سيارته على طريق جبلي لا يبعد عن العاصمة دوشنبه.

وقالت هيئة الدفاع المدني إن هناك 12 شخصا تم إنقاذهم خلال الانهيارات الجليدية الأخيرة التي تعرضت لها الدولة الجبلية. وهناك شخص واحد مفقود.

وكانت السلطات في طاجيكستان حذرت في وقت سابق الأسبوع الجاري، من احتمال حدوث انهيارات جليدية في ظل استمرار تساقط الثلوج بكثافة.

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ارتفاع ضحايا الانهيارات الجليدية في طاجيكستان
المصدر: وكالات
انهيارات جليدية
طاجيكستان
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