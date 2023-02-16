الناتو يعتزم إرسال "عشرات الآلاف" من الخيام إلى تركيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحلف يعتزم توفير المأوى لآلاف النازحين في تركيا بعد الزلزال المدمر. وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الناتو يبني ملاجئ مؤقتة ويعتزم إرسال "عشرات الآلاف من الخيام" إلى تركيا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال ستولتنبرج "هذه هي الكارثة الطبيعية الأكثر فتكا في أراضي الحلف منذ تأسيس الناتو". وأضاف ستولتنبرج أن الناتو سيستخدم "امكانياته الاستراتيجية للنقل الجوي" لنقل المساعدات.

وفي تركيا وحدها، تعرض أكثر من 50 ألف مبنى إما للتدمير أو لأضرار جسيمة في 11 ولاية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.