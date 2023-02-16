حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تقترب من 42 ألفاً.. وتسجيل آلاف الهزات
عناصر إنقاذ يعملون تحت أنقاض مبنى منهار في أنطاكيا
16 فبراير 2023 14:28
تقترب حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا من 42 ألف قتيل اليوم الخميس،وذلك في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ بعد 10 أيام من وقوع الزلزال.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن هيئة إدارة الكوارث القول إن 36 ألفا و187 شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها في 11 ولاية.
وبالإضافة إلى حالات الوفاة في سوريا يبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الزلزال 41 ألفا و838 قتيلا.
كذلك أشارت الهيئة إلى "تسجيل أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول".
وكان الزلزال الأول، الذي تبلغ قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من السادس من فبراير الجاري، وبعد ذلك وقعت هزة قوية أخرى بعد منتصف اليوم، كما وقع أكثر من 3800 هزة ارتدادية، وفقا لما قالته هيئة إدارة الكوارث أمس الأربعاء.
وقد تضرر أكثر من 50 ألف مبنى في تركيا فقط. وقالت هيئة إدارة الكوارث إن أكثر من 100 ألف شخص أصيبوا، ومازال نحو 13 ألفا و200 شخص من بينهم يتلقون العلاج في المستشفى.
وتواصل فرق الانقاذ التركية والأجنبية جهودها على الرغم من تضاءل فرص العثور على ناجين. ومن المقرر أن يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اليوم، كما سوف يزور المناطق المتضررة من الزلزال. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تركيا الأحد المقبل.