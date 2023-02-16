زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بحيرة في روسيا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر حوض بحيرة "بايكال" في مقاطعة إركوتسك شرق روسيا.

وأفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية - في بيان لها وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء - بأنها رصدت في الساعة (10.35) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع في مياه بحيرة بايكال، على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوي غولووستنوي بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا شرق روسيا".

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية .

وتعد بحيرة بايكال التي تقع في جَنُوب سيبيريا بروسيا، أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كَمّيَّة من المياه العذبة السطحية في العالم.