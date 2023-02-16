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ارتفاع ضحايا الانهيارات الجليدية في طاجيكستان

منطقة متضررة من الانهيار الجليدي في منطقة غورنو باداخشان ، طاجيكستان
16 فبراير 2023 13:34

قالت حكومة طاجيكستان اليوم الخميس إن سلسلة من الانهيارات الجليدية أودت بحياة خمسة أشخاص آخرين في شرق البلاد، ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى 15، كما اضطرت مئات الأسر لترك منازلها.

وضربت معظم الانهيارات الجليدية منطقة جورنو-بادخشان ذاتية الحكم على الحدود مع الصين وأفغانستان وأجلت السلطات هناك أكثر من 400 أسرة لإبعادها عن المناطق الخطرة.

وقالت الحكومة إن الانهيارات الجليدية أصابت المنازل والطرق، كما تم تعليق حركة المرور الدولية بالكامل.
وحث ريزو نزارزودا رئيس بلدية العاصمة الإقليمية خوروج سكان المنطقة، البالغ عددهم 30 ألف نسمة، على البقاء في منازلهم مع تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

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المصدر: وكالات
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