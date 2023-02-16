إنقاذ طفل بعد 228 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكيا

عناصر من الإنقاذ أثناء بحثهم عن أشخاص في أعقاب الزلزال في أنطاكيا
16 فبراير 2023 11:16
تمكنت فرق الدفاع المدني التركية من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد أكثر من 228 ساعة من وقوع الزلزال.
وتواصل فرق الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا. وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها في وقت سابق.
وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 41 ألف قتيل ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبح العديد منهم بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من الصفر.