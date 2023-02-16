الجمعة 17 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ طفل بعد 228 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكيا

عناصر من الإنقاذ أثناء بحثهم عن أشخاص في أعقاب الزلزال في أنطاكيا
16 فبراير 2023 11:16

تمكنت فرق الدفاع المدني التركية من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من تحت الأنقاض في أنطاكيا بعد أكثر من 228 ساعة من وقوع الزلزال.

وتواصل فرق الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا. وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها في وقت سابق.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 41 ألف قتيل ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبح العديد منهم بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من الصفر.

أخبار ذات صلة
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في سوريا وتركيا
المصدر: وكالات
تركيا وسوريا
زلزال تركيا
طفل
ضحايا الزلزال
آخر الأخبار
الممثل الأميركي بروس ويليس
دنيا
بعد الحبسة الكلامية.. إصابة الممثل بروس ويليس بـ"مرض نادر"
اليوم 07:41
جو بايدن يغادر البيت الأبيض في طريقه إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لإجراء فحص روتيني
عربي ودولي
الطبيب الخاص لبايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية
اليوم 07:37
سيكون المستشار الألماني أولاف شولتس وماكرون وكاملا هاريس من كبار المسؤولين الذين سيحضرون المؤتمر
عربي ودولي
الأزمة الأوكرانية تهيمن على مؤتمر ميونيخ
اليوم 07:30
يوفنتوس يتعثر مجدداً
الرياضي
يوفنتوس يتعثر مجدداً
اليوم 02:38
متضررون من الزلزال يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في كهرمان مرعش (رويترز)
عربي ودولي
«تركيا قلب واحد».. جمع 6 مليارات دولار في 7 ساعات
اليوم 02:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©