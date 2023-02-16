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قصف جوي يستهدف لفيف الأوكرانية

أرشيفية
16 فبراير 2023 09:06

تعرضت البنية التحتية الحيوية في مدينة لفيف الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لقصف من القوات الروسية، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي على تليجرام.

وقال كوزيتسكي إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت".

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المصدر: د ب أ
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