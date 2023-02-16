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قتيلان في تحطم مروحية عسكرية بالولايات المتّحدة

الدخان يتصاعد بعد تحطم طائرة هليكوبتر في هارفست ، ألاباما ، الولايات المتحدة
16 فبراير 2023 07:36

أعلنت السلطات الأميركية أنّ مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" تحطّمت الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما في جنوب البلاد ممّا أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها.

وقال الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان إنّ مروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت عصر الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي.

وأضاف أنّ المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث.
وأكّد البيان أنّ الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض.

ونقل البيان عن البريغادير-جنرال وارنر روس قائد القوات العسكرية في ولاية تينيسي قوله "نشعر بحزن عميق لفقدان اثنين من رجال الحرس الوطني في ولاية تينيسي، وصلواتنا مع عائلاتهم خلال هذه المأساة المفجعة".

وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم الحرس الوطني روبرت كارفر إنّه "من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة لتحطّم الطائرة"، مشيراً إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.

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