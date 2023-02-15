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إنقاذ امرأة وطفليها في «هاتاي»

إنقاذ امرأة وطفليها في «هاتاي»
16 فبراير 2023 02:02

أنقرة (الاتحاد)

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نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال امرأة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، بعد 228 ساعة من الزلزال.
وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، تواصل فرق الإغاثة أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا. وتمكنت الفرق من إنقاذ امرأة وطفليها خلال أعمال البحث، بعد 228 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض، وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور.
وفي وقت سابق، وبعد نحو 212 ساعة من الزلزال المدمر، انتشلت فرق الإنقاذ التركية سيدة على قيد الحياة تبلغ من العمر 77 عاماً من تحت الأنقاض في أديامان بتركيا. وبحسب وكالة «الأناضول»، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض. وأضافت أن «الفرق نجحت في إنقاذ فاطمة غونغور، بعد مرور 212 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض، وتم إسعاف المسنة إلى المستشفى على الفور».

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تركيا
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