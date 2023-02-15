الرئيس السوري: نرحب بأي موقف إيجابي من الدول العربية

دمشق (الاتحاد)

رحّب الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي وصل دمشق في أول زيارة من نوعها إلى سوريا منذ اندلاع الحرب هناك، بأي موقف إيجابي يصدر من الدول العربية. وقال الأسد، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة، إن «الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه، خاصة من الأشقاء العرب»، مشدداً على أهمية التعاون الثنائي بين سوريا والأردن. كما التقى وزير الخارجية الأردني نظيره السوري على هامش اجتماعات دولية.

وتوج التقارب السوري الأردني أول اتصال هاتفي منذ 2011 بين الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكتوبر 2021، واتصل الملك الأردني بالرئيس السوري مرة ثانية بعد وقوع الزلزال.

وكانت الأردن من بين الدول التي أرسلت طائرات مساعدات إلى سوريا، وقد وصلت ثلاث طائرات على الأقل، عدا عن عشرات الشاحنات التي دخلت سوريا عبر معبر نصيب الحدودي.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال وداعه نظيره الأردني في مطار دمشق في تصريحات لقناة المملكة الأردنية «نتعاون منذ وقت طويل، لكن نقدر عالياً هذه الزيارة لأنها تأتي في وقت مناسب». وأضاف «نشعر بالامتنان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والأردنيون إلى سوريا».

من جهته، أكد الصفدي أنه «لا يمكن للأردن إلا أن يقف جنباً إلى جنب مع سوريا بعد حدوث الزلزال».

وتابع «نحن في لحظة إنسانية يعاني منها الشعب السوري الشقيق، ورسالتا الوقوف إلى جانبه». وأردف الصفدي في وقت لاحق:

أن زيارته إلى دمشق كانت محطة لبحث العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا وبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة وينهي هذه الكارثة، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها.

وقال في تصريحات لقناة «المملكة»، إنه «بحث خلال زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري ونظيره السوري الجهود المبذولة لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطراً علينا جميعاً». وتابع الصفدي: «نحن الآن في لحظة إنسانية صعبة، وهي لحظة إنسانية يعاني الأشقاء من الشعب السوري الشقيق من نتائجها الكارثية».