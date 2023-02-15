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تكاتف جماعي لتقديم الدعم النفسي للناجين من الزلزال المدمر في سوريا

أطفال يلعبون في مدرسة تؤوي نازحين جراء الزلزال (رويترز)
16 فبراير 2023 02:02

أحمد عاطف (القاهرة)

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منذ 12 عاماً يعمل رئيس الرابطة السورية للأطباء النفسيين الدكتور مازن حيدر على مواجهة الصدمات النفسية لمن تعرضوا لها بسبب الحرب المستمرة هناك، ومنذ وقوع الزلزال يكثف عمله برفقة مجموعة من الأطباء لمواجهة ما تعرض له الناجون من آثار نفسية جراء ما عايشوه من لحظات رعب عصيبة وصادمة.
ويواجه آلاف الناجين والمصابين وأقارب ضحايا الزلزال المدمر آثاراً نفسية صعبة، ما دفع مجموعة من الأطباء النفسيين السوريين لتقديم الدعم النفسي للناجين، وإعداد فرق إسعاف نفسي للوصول لأكبر عدد ممن يحتاجون للتدخل السريع والتعامل مع الحالات.
يقول الدكتور حيدر لـ«الاتحاد» إن الدعم النفسي يتم بالعلاج عن بُعد بشكل شخصي مع الحالات ويستخدم في الحالات الحرجة المصابة بالذعر والخوف، بحيث لا يمكنهم الاستمرار في حياتهم اليومية.
وأوضح أنه يتم تأهيل طلاب كليات التربية والإرشاد النفسي على الإسعاف النفسي ليعمل كل منهم في دائرته وخدمة الناجين من الزلزال بعد أن تغيرت حياتهم بشكل مفاجئ، والتعامل مع المحتاجين للدعم وإقناعهم بأن القلق والخوف والصراخ والبكاء مشاعر طبيعية، مع عدم استخدام جمل مثل لا تخف أو لا يوجد شيء لأنها تتعارض مع الواقع وتتسبب في انتكاسة نفسية.
وقال: «تفوق الأعداد الكبيرة التي تحتاج للدعم النفسي، طاقة الأطباء النفسيين في سوريا، والعائق الأكبر الذي يواجه فرق الدعم الضغط والإرهاق حيث يستمع المعالج الواحد إلى أكثر من 20 حالة يومياً يمتص خلالها المشاعر السلبية ونوبات البكاء والصراخ من الناجين، لذلك نلجأ إلى تدريب الشباب لمعاونة الأطباء بالمدن السورية».
بدورها، قالت مستشارة الدعم النفسي السورية رشا طيري لـ«الاتحاد» إن الفكرة انطلقت كمبادرات فردية تطوعية من متخصصين بعد وقوع الزلزال مباشرة كونهم يعلمون مدى أهمية العلاج النفسي في تلك الظروف الإنسانية القاسية.
وخلال أيام انتظمت الجهود وتحولت إلى تكاتف جماعي متنوع الخبرات، وبعدها بدأت التدريبات المكثفة لنقل خبرة التعامل مع الأفراد خلال الأزمات والكوارث للراغبين من دارسي أو خريجي علم النفس والاجتماع أو حتى من غير المختصين.
وما يجعل الأمر صعباً أن هؤلاء الأشخاص عاشوا لحظات رعب الزلزال وفقدوا أحباءهم أو انتشلوا من تحت الأنقاض أو اضطروا إلى النزوح عن منازلهم المتصدعة، لذلك تكون المرحلة الأولى معرفة مدى الحالة النفسية وتوعيتهم بجلسات الدعم، ولا تنتهي مهمة الدعم النفسي خلال فترة قصيرة، بل تنطلق مرحلة جديدة للأفراد والمجموعات لمساعدتهم على استعادة روتين حياتهم، والتأقلم مع الخسارات والتبدلات وظروف حياتهم الجديدة.

الزلزال
سوريا
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